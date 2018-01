Mercados seguem a cartilha

Os mercados de ativos no Brasil, notadamente ações na Bolsa e cotações do dólar, voltaram a viver episódios de forte especulação na semana passada. Repetiram o comportamento registrado no segundo turno da campanha eleitoral de 2014, quando os pregões refletiram, acima de considerações de ordem técnica, o vaivém das pesquisas eleitorais.

Naquela ocasião, os índices do mercado acionário subiam e o real se valorizava ante o dólar quando as sondagens apontavam mais chances de vitória de Aécio Neves contra a presidente Dilma Rousseff. Agora, o movimento se deve ao reforço das hipóteses da saída antecipada de Dilma, alimentadas pelos desdobramentos das revelações de delações premiadas e ações da Operação Lava Jato.

Há quem se aventure em quantificar as chances de que essa possibilidade se concretize. A tensão política aumentou muito depois do vazamento da delação premiada do senador Delcídio Amaral e da condução forçada do ex-presidente Lula para depor na Lava Jato, ampliando as probabilidades de Dilma deixar o governo antes do fim de seu mandato. A Eurasia, famosa consultoria americana global de risco político, por exemplo, elevou ontem de 40% para 55% a probabilidade de que isso ocorra.

Embora seja obscuro o processo que leva ao estabelecimento desse número, a mensagem é clara. Pode ser traduzida pela ideia de que a mudança de governo abre perspectivas de um ajuste da economia inviável com o atual, combinada com o aumento da probabilidade de concretização dessa mudança. A partir desse entendimento, entra em campo a lógica dos pregões, segundo a qual, independentemente dos fundamentos que possam sustentar as cotações, ganha quem chega primeiro na hora de comprar e sai na frente quando se trata de vender.

Na semana passada, em consonância com a elevação da temperatura política, os mercados seguiram a cartilha. Os índices da Bolsa avançaram 18%, na maior escalada desde outubro de 2008 – para quem não se lembra, nessa data ainda se digeria a quebra, no mês anterior, do banco Lehman Brothers, marco simbólico do início do crash global que ainda não foi superado. Parte relevante da alta, papéis de Petrobrás e Vale valorizaram 50% nos cinco pregões do início de março, sem que houvesse fato novo em suas operações e em seus respectivos setores. A única novidade digna do nome foi a detecção da presença maciça de fundos estrangeiros na ponta compradora.

Não foi diferente com a cotação do dólar. O valor da moeda americana caiu 6% na semana, igualmente configurando a maior valorização semanal do real desde o mesmo outubro de 2008. Tanto quanto na Bolsa, nenhuma novidade mais significativa a justificar o rally de baixa e o título de moeda emergente mais valorizada ante o dólar na primeira semana de março. Nem o preço das commodities saiu do sobe e desce costumeiro desde que o crescimento chinês perdeu fôlego, nem mudaram os sinais de extrema cautela na política americana de juros ou a tendência já bem definida de melhora das contas externas brasileiras.

Não é por coincidência que movimentos de realização de lucros costumam suceder às ondas de altas sustentadas por componentes não técnicos. Este é o outro lado da moeda jogada nos pregões quando instabilidades políticas tomam o lugar dos fundamentos técnicos.

Nas sessões de ontem, para não fugir à regra, quando o dólar voltou a subir e a Bolsa oscilou até fechar em ligeira alta, a expressão foi a mais mencionada para explicar o que havia se passado. Por “realizar lucros” entende-se no mercado o movimento de vender ativos – ou promover ajustes – depois de uma febre de compras. Mas, numa versão mais realista, também significa encontrar comprador incauto para papéis que se valorizaram mais do que seus fundamentos técnicos aceitavam.