Mercados seguem estáveis e atentos a Nova York Os mercados continuam operando com muita estabilidade, com muita atenção aos acontecimentos nos Estados Unidos. Não se esperam grandes notícias até o carnaval, a situação argentina parece mais controlada e as eleições presidenciais ainda estão distantes. Depois do feriado, na metade de fevereiro, deve ser suspenso o racionamento de energia, e também começam as apostas pela redução dos juros, que não deve ser impressionante, já que a meta de inflação para 2002 é muito apertada e só deve melhorar a partir do segundo semestre. Mas são as notícias dos Estados Unidos que estão comandando as pequenas oscilações dos mercados. Por um lado, os investidores passaram a assumir uma postura de cautela, temendo novos casos de maquiagem contábil, como da Enron, que conseguiu disfarçar uma crise falimentar com práticas condenáveis eticamente. Além disso, a recessão que o país vive também levou outras grandes empresas a decretar concordata, trazendo fortes quedas nas suas ações. O medo de que isso volte a acontecer afugentou os compradores. Ironicamente, o noticiário econômico está surpreendendo positivamente. Ontem o Fed - banco central dos EUA - anunciou a manutenção do juro básico em 1,75% ao ano, conforme esperado pelo mercado. Esse é um forte indicador de que a recessão possa estar terminando, já que o governo promoveu seguidas quedas de juros ao longo de 2001 para estimular a economia. Em seus discursos, o presidente do Fed, Alan Greenspan, observa que os últimos dados indicam que uma recuperação - ainda que frágil - já possa estar em curso. Ontem, inclusive, foi divulgada a primeira de três prévias do crescimento do PIB do país no último trimestre de 2001. Enquanto analistas esperavam uma queda de cerca de 1%, o resultado foi um aumento de 0,2%. Outro fato que chamou a atenção dos investidores é que o dólar interrompeu uma seqüência de sete pregões com pequenas altas, firmando-se em R$ 2,4320. Ainda não se sabe se a tendência se modifica, mas analistas consideram que os negócios no patamar anterior, bem abaixo de R$ 2,40, não deve retornar sem uma retomada do otimismo, um desempenho mais agressivo das exportações ou uma concentração de captações no exterior. No mês, a moeda norte-americana já se valorizou 5,56%, de uma cotação de R$ 2,3040 no dia 2.