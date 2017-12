Mercados seguem monitorando Argentina A Argentina continua preocupando os mercados, mas a falta de grandes novidades mantém os mercados oscilando pouco. Ainda assim, muitas variações refletem exatamente indícios de evolução da crise no país vizinho. A indefinição impera. Por um lado, está claro que não há ambiente no exterior para mais créditos. Mas as contas públicas já sinalizam para o cumprimento das metas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A dubiedade mantém-se nas declarações. O secretário de Tesouro norte-americano condenou a persistência da equipe econômica em manter a paridade do peso com o dólar, o que identificou como o centro das dificuldades. Mas o porta-voz do FMI elogiou os esforços argentinos, muito mais ambiciosas que as metas acertadas. Em Buenos Aires, a tensão continua. Os mercados estão estabilizados, mesmo que em níveis insustentáveis. E o governo enfrenta grandes dificuldades políticas para aprovar o pacote de eliminação imediata do déficit público no Senado. A base aliada e a oposição enfrentam fortes pressões populares em meio à campanha legislativa para as eleições de 14 de outubro. Os protestos da população são crescentes. Já a situação do Brasil sinaliza para um relativo distanciamento das dificuldades do. Na mesma ocasião, o secretário elogiou a condução da política econômica brasileira e apoiou a prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), conforme especula o mercado. O governo brasileiro também já anunciou os primeiros cortes orçamentários, ainda que modestos. As medidas em estudo - que ninguém confirma por enquanto - são preventivas, preparando o País para reduzir o choque de um colapso econômico argentino. Ata O Banco Centra está divulgando a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), ocorrida nos dias 17 e 18 de julho. Na reunião, a taxa básica de juros da economia - Selic - foi elevada em 0,75 ponto porcentual, de 18,25% para 19% ao ano.