Mercados seguem otimistas com poucos negócios Com pouquíssimos negócios por causa do final de ano, o mercado continuou ignorando a Argentina - que declarou oficialmente moratória neste final de semana. Além disso, o noticiário brasileiro ajudou. A expectativa de novas entradas de recursos externos e o anúncio de que a balança comercial da terceira semana de dezembro ficou positiva em US$ 410 milhões (já superando US$ 2 bilhões no ano) alimentaram uma queda expressiva do dólar logo após a abertura dos negócios de hoje. Na mínima do período, a moeda norte-americana atingiu R$ 2,302. Ao final do período, a queda perdeu força. Com poucas transações, fez diferença a última venda diária do ano de US$ 50 milhões do Banco Central (BC). Com a atuação de hoje, completa-se uma venda total de reservas de US$ 6 bilhões desde setembro, como estratégia para controlar as altas do dólar. De maneira geral, agradou o resultado da pesquisa realizada pelo Banco Central junto ao mercado, a qual indicou melhora em todos os indicadores da economia para 2002, reforçando o otimismo dos investidores em todos os mercados. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,3200, com queda de 0,64%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 19,670% ao ano, frente a 20,100% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,43%. A Bolsa de Valores de Buenos Aires deve obedecer aos feriados bancários estabelecidos para o país, que se estendem até o dia 2 de janeiro. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 1,16%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 1,82%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.