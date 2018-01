Mercados seguem preocupados com Argentina Os mercados ignoraram a manutenção da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia - em 19% ao ano, decisão já amplamente esperada. Também não houve grande reação ao pacote de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Argentina anunciado na segunda-feira. O problema é que os investidores avaliam que os problemas do país só foram adiados, e não por muito tempo. Para os mercados, A principal questão agora é a dívida externa. Como a economia continua em forte recessão e as taxas de juros estão altíssimas, a capacidade de pagamento dos compromissos cai. Analistas consideram que uma renegociação, moratória ou troca de títulos serão indispensáveis. Além disso, a crise continua. O peso segue sobrevalorizado e atrelado ao dólar, não há sinais de retomada do crescimento econômico e o único plano do governo, a eliminação imediata do déficit público, ainda não foi posta em prática, dependendo de novas medidas, especialmente pelas províncias. Também mantém-se a previsão de insolvência do governo no médio prazo. Depósitos bancários e reservas internacionais continuam caindo, refletindo a procura por dólares. Para piorar, a economia mundial, puxada pelos Estados Unidos, segue trazendo resultados surpreendentemente negativos. Também os dados do PIB brasileiros decepcionaram, e as principais instituições financeiras estão revendo suas projeções de crescimento em 2001. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5300, com alta de 0,28%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,900% ao ano, frente a 23,830% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,56%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 2,75%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,46%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,92%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.