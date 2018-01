Mercados seguem temerosos pela Argentina Esse era para ser o ano que confirmasse um novo ciclo econômico no Brasil, de crescimento moderado, mas equilibrado e prolongado. Primeiro, a crise energética frustrou as possibilidades de uma expansão vigorosa da produção. Além disso, a desvalorização contínua do real veio a revelar a fraqueza das contas externas brasileiras, o que a crise argentina acabou agravando. O contágio tem sido alto, e, sem solução definitiva, as dificuldades econômicas do país vizinho vão se arrastando; e levando os mercados brasileiros a reboque. Entre os analistas, são poucos os que acreditam num desfecho satisfatório das dificuldades no país vizinho. A equipe econômica argentina tentou acalmar os mercados na semana passada anunciando que negociaria um pacote de ajuda externa com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O plano é conseguir recursos para conter os saques bancários e as compras de dólar, que estão pressionando o sistema financeiro, já próximo do seu limite. Com isso, haveria tempo para implementar o plano de eliminação imediata do déficit público, o que restabeleceria a credibilidade do governo, reduzindo, conseqüentemente as taxas de juros. Assim, a economia voltaria a crescer e as dificuldades seriam superadas. Porém, nem tudo está saindo como planejado. O governo norte-americano tem dado sinais de que não gostou da pressão despertada pelo anúncio das negociações. Agora, se não forem aprovados recursos na medida e nas condições esperadas pelos mercados, o pessimismo pode acabar deflagrando o que todos temem, um colapso econômico, com moratória e desvalorização cambial. Como 95% da dívida do governo é denominada em dólares, assim como grande parte da dívida de consumidores e empresas, os efeitos seriam devastadores. Não querendo ser responsável pela quebra da Argentina e prejuízos decorrentes, a equipe econômica norte- americana procura uma solução e exige que os bancos privados entrem com uma parte dos recursos. Depois que os US$ 40 bilhões emprestados em dezembro de 2000 não surtiram o efeito desejado, governos estrangeiros e organismos internacionais estão reticentes em ceder mais recursos. Mas o colapso pode trazer perdas ainda maiores, especialmente para países que investiram muito na Argentina nos últimos anos, como Espanha, Estados Unidos e Itália, entre outros. Câmbio continua sendo problema central A principal condição que os negociadores impõem é o cumprimento do plano de déficit zero, mesmo com o altíssimo custo social que se observa. Mas o principal problema identificado pelo mercado, o câmbio fixo, não está sendo discutido. Os argentinos não estão dispostos a mudar a paridade entre o peso e o dólar. O problema é que o peso está sobrevalorizado em relação ao próprio dólar, que, por sua vez, passa por um período de forte valorização. As quedas sucessivas do real também não ajudam, principalmente porque o Brasil é o principal mercado do país vizinho. O câmbio faz com que os produtos argentinos percam competitividade, emperrando a economia. E a desaceleração econômica mundial reduz ainda mais as perspectivas de elevação das exportações. Ou seja, mesmo o eventual otimismo que venha a surgir se o governo em Buenos Aires conseguir tudo o que está pedindo será efêmero. Seguindo o percurso das demais medidas tomadas nos últimos meses, se tudo der certo, o governo terá ganhado apenas mais uma batalha; se perder, poderá ter perdido a guerra. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.