Mercados: sem motivos para recuperação Ainda à espera de informações sobre a operação de troca de títulos da dívida argentina, os investidores mantêm o clima de cautela. Nos últimos dias, diminuiu um pouco o pessimismo com o país vizinho. A taxa de juros diária vem caindo, o que reduz o custo do dinheiro para os argentinos. O nível dos depósitos bancários também se estabilizou e, para tranqüilizar os investidores e estimular os depósitos em bancos, os senadores aprovaram ontem uma lei que impede o confisco de depósitos. Nos Estados Unidos, a inesperada queda de pedidos de auxílio-desemprego, para 399 na semana terminada em 25 de agosto, não foi suficiente para provocar uma reação nos mercados. Os níveis de desemprego têm atraído a atenção dos investidores, pois podem influenciar o consumo - responsável por dois terços da economia. A economia está em forte desaquecimento e os analistas temem a recessão. Veja como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5430 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,16% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,56%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,180% ao ano, frente a 23,110% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com queda de 0,48%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 1,88%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 3,19%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 77,000 centavos por dólar, com queda de 1,79%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,563 centavos por dólar, com queda de 0,77% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.