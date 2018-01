Mercados: sem motivos para uma reação O mercado financeiro começa o dia sem uma definição de tendência. O pessimismo permanece o mesmo diante da crise argentina. O país vizinho, depois de receber uma ajuda adicional do Fundo Monetário Internacional (FMI), cujos detalhes do acordo ainda não foram totalmente anunciados, segue tentando atingir a principal exigência do fundo - o déficit zero no governo central e nas províncias. Além da situação argentina, os mercados são influenciados pelo desaquecimento econômico nos Estados Unidos. Hoje será divulgado o índice de confiança do consumidor referente ao mês de agosto. Os analistas esperam uma melhora em relação ao mês de julho. Amanhã será anunciado outro dado importante: o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre. Neste ponto, os analistas são mais pessimistas e esperam por um número próximo de zero ou abaixo disso. O impacto do desaquecimento econômico norte-americano teria influência menor para o Brasil, caso as economias da Europa e do Japão estivessem em crescimento. Mas isso não acontece hoje. A economia da Alemanha está totalmente parada e o Japão está no mesmo caminho, com recordes em índice de desemprego. Internamente, o Brasil passa pela crise de energia. Em um ano em que a perspectiva de crescimento estava acima de 4%, a realidade é que esse número pode ser reduzido pela metade. Além disso, os investimentos diretos para o país, que no ano passado foram de US$ 30 bilhões, podem ficar neste ano abaixo de US$ 20 bilhões. Ou seja, não há nenhum motivo, segundo os analistas, para uma recuperação dos negócios neste momento e os investidores mantêm-se pessimistas em relação às perspectivas para o mercado financeiro. Veja mais informações sobre a situação argentina e os fechamentos dos mercados ontem nos links abaixo. Como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5560 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,16% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,27%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,790% ao ano, frente a 23,860% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,10%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,09%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,08%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 76,750 centavos por dólar, com alta de 2,54%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,875 centavos por dólar, com alta de 0,87% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.