Mercados: semana começa hoje Como ontem foi feriado no Estado de São Paulo e na Argentina, as pouquíssimas operações restringiram-se ao mercado de câmbio. Mesmo assim, o Banco Central (BC) anunciou intervenção, sem identificar valores, dentro da estratégia de vender até US$ 6 bilhões em pequenos lotes regulares, numa média de US$ 50 milhões diários. De qualquer modo, a maior expectativa é em relação ao leilão de títulos argentinos hoje. Este será um teste importante da credibilidade do governo, que anda baixa. A poucos meses das eleições parlamentares de outubro, o ambiente político é de confrontação entre a oposição e o governo, dificultando a implementação de medidas econômicas impopulares exigidas pelos investidores. A situação política traz incertezas para os mercados, que vêm reagindo com muito pessimismo. Pelo menos, os boatos de que viria um pacote no final de semana não se confirmaram, o que pode trazer alguma calma hoje. Mas as taxas de juros argentinas não param de subir e, no Brasil, a repercussão é igualmente negativa. O maior temor é que, mesmo com grande parte da dívida renegociada até 2005, o país vizinho não consiga honrar seus compromissos externos, o que significaria uma moratória ou a tão temida desvalorização. Muitos já julgam a crise insolúvel sem uma alteração no câmbio, já que o peso fixo em US$ 1 encarece demais os produtos argentinos, impedindo uma retomada da economia depois de três anos de recessão. Como governo e empresas estão endividados pesadamente em dólares, as conseqüências de uma desvalorização serão muito graves. O nervosismo dos mercados é justificável. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.