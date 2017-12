Mercados: semana de poucos negócios A falta de negócios marca esta semana entre os feriados de Natal e Ano Novo, segundo operadores. As mesas de negócios nos bancos estão em esquema de plantão e a avaliação é de que não haverá surpresas nestes dias. Até porque, o cenário deste encerramento de milênio é de tranqüilidade para o País. Os números internos da economia são favoráveis há vários meses e os principais fatores externos, que impediam o Brasil de deslanchar, foram afastados nas duas últimas semanas. Os principais são o preço do petróleo, a situação da Argentina e a trajetória da economia norte-americana, todos apresentando melhoras significativas. Isso levou o Comitê de Política Monetária (Copom) a reduzir a taxa básica de juros (Selic) em 0,75 ponto porcentual - de 16,5% ao ano para 15,75% ao ano - em sua última reunião do ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,56%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9560 - queda de 0,20%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,860% ao ano, frente a 16,910% ao ano registrados na sexta-feira.