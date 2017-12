Mercados: situação argentina preocupa A Argentina volta a chamar a atenção dos investidores. As dificuldades que o governo do país vizinho está tendo para manter o apoio político, principalmente junto aos governadores de províncias (veja mais informações no link abaixo), e as crescentes críticas ao ministro da Economia, Domingo Cavallo, estão resultando num aumento da taxa de risco do país. Esta taxa está acima de mil pontos - patamar já alcançado antes da operação de troca (swap) de títulos da dívida argentina de curto prazo por papéis com vencimento mais longo - e já se reflete no preço dos papéis da dívida argentina. No início da tarde, os principais títulos (FRBs) estavam cotados a 81,850 centavos por dólar, com queda de 1,39% em relação ao fechamento de sexta-feira. Aliado ao agravamento da situação argentina, há muitas dúvidas em relação ao cenário interno - ritmo da atividade econômica, processo eleitoral para a presidência da República em 2002, sustentação das contas externas no longo prazo. Todos estes fatores contribuem para que o dólar fique em patamares elevados, já que a procura por dólares como forma de hedge (segurança) não diminui. Veja como está o mercado financeiro O dólar comercial segue em alta e há pouco estava cotado a R$ 2,3260 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,61% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta leve alta de 0,16%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,470% ao ano, frente a 23,400% ao ano registrados na sexta-feira. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com alta de 0,17%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra alta de 1,08%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 0,23%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.