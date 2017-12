Mercados: só câmbio funcionou no Brasil O dia, conforme esperado, foi fraquíssimo nos mercados brasileiros, por conta do feriado estadual comemorativo da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Foram registrados pouquíssimos negócios no plantão das mesas de câmbio, e o dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4500, com alta de 0,62%. O Banco Central (BC) anunciou intervenção no mercado de câmbio, dentro da estratégia de vender até US$ 6 bilhões até o final do ano em lotes regulares e uniformes, o que resultará numa média diária de US 50 milhões. Foi percebida uma redução na pressão de alta no final do dia, mas as cotações não chegaram a cair. O BC não informou o tamanho do lote de hoje. Também foi feriado na Argentina - Independência -, e os mercados no país vizinho não funcionaram. Ao menos, não surgiram as surpresas que os mercados temiam, como um pacote de medidas para tentar restabelecer a credibilidade do governo. É comum que medidas econômicas de impacto nos mercados sejam anunciadas nos finais de semana, mas não houve nada de excepcional. Fechamento dos mercados internacionais Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,46%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,13%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.