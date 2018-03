Mercados sobem com decisão dos EUA de abandonar diplomacia Os mercados acionários norte-americanos, de Londres e Frankfurt estavam em alta, às 12h40 (de Brasília), revertendo a queda do início do pregão. A virada de rumo coincidiu com o anúncio de que os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha deram por encerrados os esforços diplomáticos para votarem uma nova resolução no Conselho de Segurança da ONU. Os ganhos se aceleraram após a Casa Branca informar que a janela para a diplomacia se fechou e confirmar que o presidente dos EUA, George W. Bush, fará um pronunciamento às 22h (de Brasília). Nesse pronunciamento, Bush deverá dar um ultimato para que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, deixe o país para evitar uma guerra. O Dow Jones subia 1,02% e estava na máxima do dia, oscilando em torno de 7.941 pontos. O Nasdaq ganhava 1,47%. Em Londres, o FTSE-100 também estava na máxima, com alta de 0,71%. Em Frankfurt, o Xetra-DAX ganhava 0,98%. Em Paris, a bolsa continuava em baixa, mas o CAC-40 reduzia a queda a 0,30% e estava na máxima do dia, em 2.731 pontos. Petróleo O petróleo era negociado em alta no início da sessão regular da New York Mercantile Exchange, enquanto o pregão da International Petroleum Exchange (IPE) permanecia suspenso, em razão de um protesto pacifista. Os contratos futuros do petróleo cru para abril sobem US$ 0,44 (1,24%), para US$ 35,82 o barril, mas recuam da máxima intraday, que foi de US$ 36,35 o barril. Em Londres, a direção da IPE informou que os negócios serão retomados às 13h (de Brasília).