Mercados: solução para Argentina ainda é dúvida Os investidores mantêm o clima de preocupação diante da continuidade de incertezas que envolvem a Argentina. As declarações do G-7 e das autoridades norte-americanas no final de semana não foram tranquilizadoras o suficiente para o mercado financeiro, que espera, cada vez mais cauteloso, a conclusão do acordo que está sendo elaborado entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a equipe econômica argentina. No mercado financeiro, permanece a instabilidade. Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,5310 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,44% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,40%. Os contratos de juros de DI a termo ? que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? pagam juros de 24,230% ao ano, frente a 24,318% ao ano registrados na sexta-feira. A idéia de que o FMI está exigindo contrapartidas severas para liberar um novo empréstimo à Argentina virou consenso. No momento de avaliar quais seriam elas, o mercado divide-se. Há quem aposte em desvalorização, em dolarização e em reestruturação da dívida. Para analistas estrangeiros a reestruturação da dívida seria compatível com o falado ?pacote de sustentabilidade? para a Argentina, que garantiria a retomada do crescimento econômico do país. E a retomada da expansão é o único evento que fará com que os investidores voltem a respirar aliviados com relação à Argentina. No Brasil, começa amanhã a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que definirá a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 19% ao ano. Pelas incertezas em relação à Argentina, uma alta da taxa Selic seria o mais provável. Mas, diante da forte desaceleração da economia brasileira, provocada pela alta dos juros e o racionamento de energia, muitos analistas apostam em manutenção da Selic. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.