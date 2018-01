Mercados: SP não funciona e Nasdaq cai Hoje os mercados financeiros não funcionaram no Brasil, por causa da comemoração do feriado municipal de aniversário da cidade de São Paulo. Nos Estados Unidos, porém, as bolsas funcionaram normalmente. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,77%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 3,67%. O presidente do FED - banco central norte-americano -, Alan Greenspan, discursou no Senado dos Estados Unidos, defendendo a proposta de redução de impostos do novo presidente do país, George W. Bush. Greenspan não descartou a possibilidade de corte nos juros, mas também não claro em que ritmo a queda ocorreria. Segundo ele, a desaceleração da economia dos EUA é forte. Ainda seria cedo para saber se o país está entrando em recessão.