Mercados têm balanço positivo ao final do 1º mandato de Lula Os mercados têm o que comemorar neste fim de ano, além de mais um réveillon. Há quatro anos, as dúvidas sobre como seria um governo liderado por um ex-metalúrgico petista estavam embutidas nos alarmantes números dos ativos financeiros. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, em dezembro de 2002, somava apenas 11.268 pontos. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - batia os 1.446 pontos. O dólar era cotado a R$ 3,54. A Selic, a taxa básica de juros da economia, nos estratosféricos 25%. E as reservas internacionais do País não passavam de US$ 37,823 bilhões. Reeleito em outubro de 2006 para um novo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrará em 1º de janeiro de 2007 um cenário bem diferente. Nos quatro anos do seu governo, o Ibovespa disparou para os 44.473 pontos verificados no último pregão de dezembro de 2006, acumulando valorização de 294,68% no período. O valor de mercado das companhias negociadas na bolsa cresceu 543% durante o primeiro mandato, de acordo com pesquisa realizada pela Economática. O risco Brasil despencou mais de 1.200 pontos base no período, chegando a bater 190 pontos neste dia 28 de dezembro. O dólar, por sua vez, foi quase ao fundo do poço, caindo 39,66% para encerrar 2006 cotado a R$ 2,1360. Já a Selic, que deve manter a trajetória de queda no próximo ano, recuou 11,75 pontos porcentuais e foi fixada em 13,25% ao ano na última reunião do Copom em 2006. É a menor taxa da série histórica. As reservas internacionais cresceram US$ 47 bilhões, atingindo US$ 85,310 bilhões no dia 27 de dezembro/2006. Crescimento foi baixo A expansão do PIB no primeiro mandato de Lula ficou abaixo da média dos países emergentes. A economia brasileira cresceu, em média, 2,62% ao ano desde 2003, considerando alta de 2,76% em 2006, conforme expectativa da Pesquisa Focus. Mas esse fato não alterou o humor nas mesas de operações. O comportamento do mercado financeiro refletiu o momento positivo da economia mundial, que favoreceu o fluxo de recursos aos mercados emergentes, e também a melhora dos fundamentos da economia brasileira. Em 2006, isso não foi diferente. A despeito da valorização cambial, criticada por vários setores empresariais, o superávit da balança comercial brasileira deve, este ano, manter-se, na opinião dos analistas consultados pelo AE-Projeções, no mesmo patamar de 2005, quando foi de US$ 44,764 bilhões. De acordo com um grupo de 12 analistas do mercado financeiro consultados, as projeções para o saldo de 2006 vão de US$ 44,7 bilhões a US$ 45,693 bilhões, podendo fechar 2006 em patamar histórico. Não à toa, o fluxo das exportações é apontado como um dos responsáveis pela crescente valorização do real, graças à maior eficiência das empresas exportadoras, do aumento de preços das commodities no mercado externo e abertura de novos mercados desde o início do primeiro mandato do governo Lula. Ao final de 2002, o saldo comercial era positivo em US$ 13,122 bilhões e hoje já supera US$ 44 bilhões. Mercado no ano No último dia útil do ano, o dólar comercial retomou a tendência de queda. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 2,1360 no balcão (entre investidores) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com quedas de 0,47% e 0,35%, respectivamente. No balcão, a mínima foi de R$ 2,134 e a máxima, de R$ 2,147. Na BM&F, a cotação mais baixa do dia atingiu R$ 2,1345 e a mais alta foi de R$ 2,1460. No ano, o dólar caiu 8,13%, de R$ 2,325 para R$ 2,136. Em relação aos números mais próximos dos mercados, no ano de 2006 o Índice Bovespa registrou valorização de 32,94%. Passou de 33.455 pontos para 44.473 pontos. A taxa Selic foi reduzida em todas as oito reuniões promovidas pelo Copom este ano. Em dezembro de 2005 estava em 18% e, em dezembro de 2006, fechou em 13,25%. As reservas passaram de R$ 53,799 bilhões para R$ 85,310 bilhões. E o risco Brasil, que somava 311 pontos base em dezembro de 2005, caiu para 193 pontos na tarde deste 29 de dezembro de 2006. Em novembro de 2004, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou, entre olhares desconfiados de vários analistas, que o Brasil tinha condições de reduzir o risco País até o final do governo Lula. Naquela ocasião, o risco estava em 460 pontos base. Furlan afirmou que poderia chegar a 200 pontos até 2006, aproximando-se da classificação investment grade - opção de investimento com risco baixo. Matéria atualizada às 19h16, com inclusão de informações