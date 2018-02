Mercados têm dia de ajuste técnico O dia no mercado financeiro não termina com a mesma euforia verificada ontem, após o fechamento dos mercados, mas o clima ainda é positivo. Segundo analistas, esta quinta-feira foi um dia de ajuste no preço dos ativos. No mercado cambial, as oscilações foram fortes hoje. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,3700 e a mínima de R$ 2,3380. No fechamento do dia, o dólar comercial registrou alta de 0,30%, cotado a R$ 2,3650 na ponta de venda dos negócios. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 18,300% ao ano frente a 18,310% ao ano negociados ontem. Os contratos de swap (troca) de títulos prefixados por pós-fixados com período de um ano pagavam juros de 18,26% ao ano, frente a 18,24% ao ano ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores aproveitaram o ganho obtido com as ações nos últimos dias e venderam suas ações, apurando lucro. Os negócios terminaram em queda de 1,26%, com volume de negócios de R$ 839 milhões. Com o resultado, a Bolsa ainda mantém uma alta de 10,31% no mês de fevereiro e de 3,36% no acumulado do ano. As maiores altas dentro do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - foram as ordinárias (ON, com direito a voto) da Companhia Siderúrgica Nacional (5,39%), as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Ambev (2,38%), Souza Cruz ON (2,11%) e Petrobrás ON (1,75%). Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,21%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrou queda de 1,16% no final dos negócios. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires fechou em alta de 4,80%. A correspondente Marina Guimarães apurou que o dólar fechou em leve queda - entre 2,20 e 2,27 pesos para a venda, ante 2,22 e 2,30 pesos de ontem. Para compra, a moeda fechou entre 2,10 e 2,15 pesos, contra 2,13 e 2,15 pesos ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.