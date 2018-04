Mercados têm dia de reações negativas Os negócios no mercado financeiro durante a manhã demonstraram a frustração dos investidores com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. O impacto maior foi verificado no mercado de juros. Nesta manhã, os contratos de DI futuro com vencimento em maio negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 18,420% ao ano, bem acima do patamar registrado ontem, em 18,280% ao ano. Para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o desempenho negativo das bolsas norte-americanas também teve influência negativa sobre os negócios. Às 14h35, a Bovespa estava em queda de 1,22%. O volume de negócios está um pouco acima de R$ 342 milhões. No mercado cambial, o fluxo negativo de dólares para o País contribuiu para a alta das cotações. Há pouco, a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,3340 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,65%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava baixa de 0,96%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 2,95%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.