Mercados têm dia mais calmo O mercado financeiro viveu hoje um dia mais calmo. A onda começou nas bolsas norte-americanas, que embora tenham fechado em baixa, ao menos registraram menores oscilações. A notícia de que o número de encomendas de bens duráveis feitas às indústrias, nos Estados Unidos, caiu 6,4% no mês passado, animou o mercado. A estimativa era de que haveria uma alta de 0,5%. Este pode ser um sinal de que a economia norte-americana está desaquecendo, como reação às últimas altas de juros no País. Se esta tendência se confirmar, pode até ser que o Banco Central norte-americano possa evitar novos aumentos de juros. Isso é positivo para as bolsas, e para os países emergentes, como o Brasil. Bolsa paulista fecha em alta A bolsa eletrônica Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia e informática dos Estados Unidos, fechou praticamente estável, com recuo de apenas 0,01%. A oscilação hoje foi de -1,7% até + 1,6%, mais estreita do que nos dias anteriores. O índice Dow Jones fechou com baixa de 0,24%, tendo oscilado de -0,63% a +0,61%. O feriado nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (Memorial Day) ajudou a reduzir a força dos negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo conseguiu um desempenho positivo hoje, mais independente do mercado norte-americano, fechando com alta de 2,51%. A Bolsa paulista trabalhou a maioria do dia em alta, puxada pela valorização dos papéis de empresas de telecomunicações. A troca de ações da Telesp e Tele Sudeste por recibos dos papéis da espanhola Telefónica (BDRs, Brasilian Depositary Receipts) está movimentando este segmento. Há movimento de compra por Telesp e Tele Sudeste por parte de quem quer os BDRs, nem que seja para ganhar a diferença de preços que existe na troca destes papéis, e depois vender os recibos. Por outro lado, há investidores interessados em sair destes papéis para colocar em outras empresas do setor de telecomunicações, acreditando em valorizações maiores. Um destaque do dia são os papéis ordinários e preferenciais da Tele Leste Celular, que subiram 15,9% e 19,1%, respectivamente. Segundo apurou a jornalista Daniela Milanese, a alta destas ações foi motivada pelos rumores de que a companhia também poderá ser alvo de uma operação de oferta pública de compra de suas ações pela controladora. Dólar e juros cedem Sinal da calmaria, os últimos negócios com dólar fecharam hoje com queda de 0,6%, a R$ 1,837. O dólar até registrou uma alta hoje, chegando na máxima do dia a R$ 1,853, mas depois recuou, diante das notícias sobre os Estados Unidos. Até o momento ainda não foi divulgado o dólar oficial do dia, pelo Banco Central. Faltam fatores mais sólidos para explicar a queda do dólar. Uma notícia que pode ter pesado é o pacote de ajuste fiscal que a Argentina deve anunciar neste fim de semana, para poder cumprir seu acordo com o Fundo Monetário Internacional, apurou o editor Mário Rocha. Se a Argentina não cumprir seu acordo, perde também o Brasil, concretamente e em termos de imagem junto aos investidores, pelos laços que existem entre os dois países. Os juros também mostraram o clima de maior tranqüilidade. Os swaps prefixados de um ano fecharam o dia pagando juros de 21,74% ao ano, com base em 252 dias úteis. Ontem, papéis nesta mesma base pagavam 21,95% ao ano. Apesar da queda dos juros e do dia mais calmo, ainda é cedo para pensar que as oscilações mais forte passaram. Um recado na direção da cautela é o fato de o Banco Central ter decidido não vender títulos prefixados no próximo leilão de terça-feira. Em tempos de incertezas, os investidores pedem juros mais altos nos títulos prefixados. O BC então está evitando colocar títulos que tenham que pagar juros mais altos, desnecessariamente.