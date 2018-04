Mercados têm excesso de petróleo, afirma Opep

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Abdalla Salem El-Badri, afirmou hoje que os mercados globais de petróleo estão com excesso de oferta e disse acreditar que o cumprimento aos recentes cortes de produção do grupo era adequado. El-Badri não informou, porém, em quanto a produção dos membros da Opep deve ter sido realmente reduzida. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise "O mercado está abastecido em excesso... Isso é uma preocupação", disse El-Badri a jornalistas no Cairo, onde os 12 membros do grupo se reúnem amanhã. Ao ser questionado sobre o cumprimento dos membros do grupo aos cortes totais de produção de 2 milhões de barris por dia, anunciados em setembro e outubro, ele disse que "pela informação que recebemos, acredito ser razoável". As informações são da Dow Jones.