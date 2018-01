Mercados temem colapso argentino O mercado financeiro recebeu com ceticismo a notícia sobre a operação de troca de títulos da dívida interna (Letes), divulgada na noite de ontem. Para o mercado, a operação, que deveria aliviar as contas do governo neste ano, não é suficiente para afastar o risco de moratória e desvalorização cambial no país vizinho. O risco de insolvência pode estar mais próximo do que se imaginava, considerando os dados de queda de depósitos bancários e reservas internacionais. O governo da Argentina acertou a troca de US$ 1,318 bilhão de Letes que venceriam ao longo do segundo semestre. Também acordou com fundos de pensão a compra de US$ 2,3 bilhões de Letras do Tesouro, além da renegociação obrigatória de títulos de cerca de US$ 1,025 bilhão. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, essa operação garante a cobertura do vencimento de Letes até o fim do ano. Mas o que prevaleceu foi a notícia sobre depósitos bancários e reservas fiscais. E o humor dos investidores pode piorar esta tarde caso seja confirmada a previsão de queda entre 6% a 9% na arrecadação fiscal da Argentina, em julho, e novas perdas de reservas internacionais de sexta para segunda-feira. Essas duas variáveis podem sacramentar o destino da Argentina. O desempenho negativo da arrecadação torna ainda mais difícil o cumprimento do plano de déficit fiscal zero e pode levar o governo a promover novos cortes de salários para conseguir manter a meta de gastar só o que arrecada. Reservas internacionais e depósitos bancários assustam Segundo relatou o repórter Vladimir Goitia, as reservas caíram US$ 11,6 bilhões desde março. Se comparadas com o nível máximo de US$ 35,6 bilhões de 19/7/2000, a queda é ainda mais significativa, já que as reservas internacionais líquidas do Banco Central da República Argentina (BCRA) até o início desta semana estavam em US$ 18,62 bilhões. Isso significa uma queda de quase 50% em comparação com um ano atrás. O BCRA confirmou uma perda de US$ 500 milhões nas reservas de quinta para sexta-feira. E, segundo apurou Goitia, teria havido uma redução de US$ 965 milhões de sexta-feira para segunda-feira, de acordo com dados extra-oficiais que devem ser confirmados esta tarde. Em relação aos depósitos, tanto em dólares como em pesos, a queda na sexta-feira (último dado oficial do BC) foi de US$ 291 milhões, somando US$ 6,1 bilhões desde que a crise financeira argentina ficou ainda pior, em 4 de julho. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5040, com alta de 1,38%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,550% ao ano, frente a 25,100% ao ano ontem. O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estava estável em relação ao fechamento de ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,92%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,26%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 1,88%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.