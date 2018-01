Mercados temem colapso argentino iminente Os investidores voltaram a apostar em colapso iminente da economia argentina. Os dados sobre saques bancários e queda nas reservas internacionais do país assustaram os mercados. Se o ritmo dessas movimentações se mantiver, o governo não conseguirá sustentar o atual sistema de paridade do peso com o dólar por muito tempo. O problema maior é que agora não se trata de tomar medidas que aumentem a confiabilidade junto aos mercados financeiros somente, mas também junto à população de modo geral. As greves e protestos seguidos, além dos duros cortes nos gastos públicos, que incluem reduções salariais, contribuem para um agravamento da popularidade do governo. Segundo apuração da correspondente especial da Agência Estado em Buenos Aires, Marina Guimarães, o chefe de gabinete da Presidência, Chrystian Colombo, voltou a admitir que o governo poderá realizar cortes ainda mais profundos e alertou a população para a gravidade da crise econômica da Argentina. Principal negociador político do governo, Chrystian Colombo disse ter "esperanças" de que não será necessário fazer ajustes adicionais nos salários do funcionalismo e aposentados, porém admitiu "não ter certeza de que o Estado não terá que recorrer a um novo corte". Em função dos temores renovados, o risco país da Argentina (veja mais a respeito no link abaixo) bateu novo recorde, superando os 1700 pontos-base, e o governo já anunciou que pedirá adiantamento de recursos ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Agora, restam poucas opções ao presidente Fernando de la Rúa e sua equipe, que dependem em grande parte da reação - muitas vezes emocional - dos mercados e do público. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4950, com alta de 1,01%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,300% ao ano, frente a 25,100% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,08%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 4,27%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,12%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 2,03%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.