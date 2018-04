Mercados temem pressão duradoura do petróleo O volume de transações no Ibovespa é fraco e os negócios amanheceram esfriados pela alta do petróleo e as informações de que o Iraque está interrompendo suas exportações da commodity. Depois do susto da semana passada, quando o barril do petróleo atingiu US$ 28, o mercado já tinha se acalmado com estimativas de que o impacto na economia nacional seria pequeno e pontual. As notícias de hoje trouxeram o temor de que a pressão do petróleo seja duradoura. Isso pode alterar estimativas para a inflação brasileira, tendo impacto na polítia monetária. Seria um incômodo a ser driblado pelo governo, neste ano eleitoral. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse que não vai elevar imediatamente a produção para cobrir a oferta retirada pelo Iraque, uma vez que não há uma situação real de escassez no mercado, disse o ministro de petróleo do Qatar, Abdullah bin Hamad al-Attiyah. A Opep precisará de algum tempo para considerar sua reação à decisão do Iraque, que tem como objetivo dar apoio aos palestinos em seu atual confronto contra Israel. "A Opep deve ser cuidadosa, porque é uma política de preço", disse al-Attiyah. Ele também afirmou que o grupo não tem planos para uma reunião extraordinária antes do encontro marcado para 26 de junho, em Viena. Segundo a Dow Jones, fatores econômicos prevalecerão sobre pressões políticas em qualquer decisão que o Irã eventualmente tomar em relação a um possível embargo às exportações de petróleo. "A economia prevalecerá, e não a política," disse uma fonte do país quando questionada se o Irã se aliaria ao Iraque no corte das exportações de petróleo para forçar Israel a retirar suas tropas dos territórios dos palestinos. A fonte disse que o Irã ainda não havia apresentado uma "posição oficial" sobre se implementaria ou não o corte na produção mas que o governo não tomaria uma decisão que pudesse prejudicar o faturamento proveniente das exportações de petróleo. "Seria como dar um tiro no próprio pé," disse. Em Nova York, as ações das empresas aéreas norte-americanas estão registrando sensível queda na Bolsa em reação à suspensão pelo Iraque de suas exportações de petróleo por 30 dias. A queda nas ações reflete a preocupação do setor de que a alta nos preços de petróleo pode aumentar os prejuízos já projetados para a indústria de aviação dos EUA. O combustível é a segunda maior despesa das companhias aéreas, depois dos gastos com pessoal. Mesmo antes do aumento nos preços do petróleo, o setor já vinha projetando prejuízos para este segundo trimestre, embora modestos ganhos fossem projetados para o terceiro trimestre. Entre as ações das principais companhias aéreas, a Northwest Airlines caía 3,71%. A American Airlines Corp recuava 3,63%, a United Airlines caía 3,49%, a Continental Airlines perdia 2,96% e a US Airways Group Inc. estavam em queda de 2,54%. Juros - Apesar da volatidade dos preços do petróleo, em particular das recentes altas, a coordenadora-adjunta de Política Econômica da CNI, Simone Lopes, acredita que ainda há espaço para redução das taxas de juros em abril. A economista alega que há fatores positivos, como a taxa de câmbio, que podem compensar o avanço da cotação do petróleo na avaliação do governo. "É possível que haja novas quedas de juros nesse cenário", comentou a economista. Na sua avaliação, a fórmula de ajuste de preços adotada pela Petrobras faz sentido e é correta do ponto de vista empresarial. "Mas não há dúvida que gera problema macroeconômico", ressaltou. Segundo ela, o avanço nos preços do petróleo traz incertezas para os segundo trimestre do ano e representa uma dificul dade a mais para a administração da política monetáira. Além do que, pode gerar reflexos indiretos na inflação, completou. Variação - Na sexta-feira, o preço médio da cesta de sete tipos de petróleo cru da Opep estava em US$ 24,96 por barril e US$ 25,22 por barril na quinta-feira. A informação é da Opecna, a agência de notícias da organização. O teto da banda de variação permitida pelo sistema de controle de preços, da Opep, revisado pela organização em junho do ano passado, é de US$ 28 por barril. O sistema prevê que a Opep reduza sua produção em 500 mil barris por dia se o preço médio da cesta ficar abaixo de US$ 22 por barril por dez dias consecutivos, ou eleve a produção em 500 mil barris por dia, caso o preço médio fique acima de US$ 28 por barril por 20 dias consecutivos. Criada em 1986, a cesta da Opep se baseia nos preços médios dos seguintes tipos de petróleo: Saharan Blend, da Argélia; Minas, da Indonésia; Bonny Light, da Nigéria; Arab Light, da Arábia Saudita; Fateh, de Dubai; Tia Juana Light; da Venezuela; e Isthmus, do México. No dia 8 de março, o barril era cotado a US$ 21,87.