Mercados: tendência positiva à espera do Copom Os mercados voltaram a operar de forma positiva durante a manhã, tomando por base as boas perspectivas para a economia brasileira no próximo ano. Os investidores mantêm-se atentos ao agravamento da crise argentina, mas acreditam que os negócios no Brasil já operam "descolados" da situação crítica do país vizinho. No final do dia será divulgado o resultado da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) que deve decidir pela manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 19% ao ano. Esta é a opinião da maioria dos analistas. Depois de começar o dia em ligeira alta, o dólar voltou a recuar e às 15h15 estava cotado a R$ 2,5350 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,78% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,03%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,090% ao ano, frente a 20,370% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, foi divulgado nesta manhã o número de pedidos de auxílio desemprego registrados na semana passada. Houve uma redução de 15 mil, quando o mercado esperava uma alta de 6 mil pedidos. Esta foi a quarta queda consecutiva no número de pedidos de auxílio desemprego, o que é um bom resultado dentro da expectativa de retomada da atividade econômica nos Estados Unidos. As bolsas norte-americanas não apresentaram uma reação expressiva e continuam operando em queda. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em baixa de 0,82%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,21%. Amanhã é feriado nos Estados Unidos - Dia de Ação de Graças - e os mercados estarão fechados.