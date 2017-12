Mercados tensos com Argentina novamente A Argentina continua preocupando os mercados, enquanto as medidas que começam a ser implementadas pelo governo brasileiro tentam isolar o país da crise argentina. O secretário de Tesouro norte-americano hoje deu declarações duras a respeito da persistência da equipe econômica em manter a paridade do peso com o dólar, o que identificou como o centro das dificuldades. Pelas suas palavras, ficou claro que não há ambiente no exterior para mais créditos. Na mesma ocasião, o secretário elogiou a condução da política econômica brasileira e apoiou a prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), conforme especulava o mercado. O governo brasileiro já anunciou os primeiros cortes orçamentários, e outros devem seguir. Em Buenos Aires, porém, o governo enfrenta grandes dificuldades políticas para aprovar o pacote de eliminação imediata do déficit público no Senado. A base aliada e a oposição enfrentam fortes pressões populares em meio à campanha legislativa para as eleições de 14 de outubro. Os protestos da população são crescentes. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4880, com alta de 0,69%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,500% ao ano, frente a 24,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,59%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,38%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,61%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,28%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.