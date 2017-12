Mercados: títulos argentinos estão despencando A Argentina voltou a causar pânico nos mercados internacionais afetando outros mercados emergentes. No mercado secundário da dívida latina, o título Brady FRB, da Argentina, chegou a cair 21% em comparação a ontem, quando o papel já acumulava forte queda. O título não operou em níveis tão baixos nem nas crises asiática e russa. Os juros do overnight em peso, que estavam em 16% na sexta-feira estão cotados a 150% ao ano. Os demais títulos seguiram a tendência apesar da pequena recuperação no início da tarde. A redução nas perdas acompanhou informações de que o ministro da Economia, Domingo Cavallo, estaria negociando em empréstimo de US$ 5 bilhões com algum organismo internacional ou com um grupo de bancos. Na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval passou a cair 9,28%, depois de amargar queda de mais de 13%. É clara a crença dos investidores na possibilidade de uma moratória argentina no curto prazo. Na avaliação do mercado, o governo fará o possível para postergar o colapso para depois das eleições parlamentares de 14 de outubro. A questão é se poderá. Investidores questionam a viabilidade política do programa de cortes nos gastos anunciado ontem por Cavallo e demonstram pouca disposição em oferecer nova chance ao governo, uma vez que em ocasiões anteriores a Argentina não conseguiu concretizar suas promessas. É improvável que haja uma corrida pontual aos bancos, pois muitas contas têm prazo para resgate e, portanto, estão bloqueadas. De qualquer forma, os analistas monitoram de perto as informações sobre movimentações bancárias e cambiais. Se houver um movimento atípico de saques e compra de dólares, terá começado o estouro da boiada. A partir daí, é esperar a moratória e a desvalorização, e já se fala em linhas de crédito, provavelmente do Fundo Monetário Internacional (FMI), para o Brasil de forma a garantir o menor contágio possível. Mercados brasileiros estão calmos Diante do comportamento extremamente negativo dos ativos argentinos, a cotação do dólar até que comportou-se relativamente bem durante boa parte da manhã, na avaliação de operadores. A alta bateu 3% logo no início do dia, mas recuou e oscilou em torno de 2% na maior parte do tempo. Nos últimos minutos do período, no entanto, a cotação voltou às máximas do dia, bateu R$ 2,585, e retomou a valorização de 3% (R$ 2,575). Os juros seguiram a alta moderada e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) cai. Veja os números abaixo. Diretores de bancos atuantes no mercado de câmbio afirmaram à Agência Estado que o fluxo claramente positivo durante a manhã ajudou a segurar a pressão sobre o dólar. Mas um colapso econômico argentino pode pressionar as cotações ainda mais. Em meio a tudo isso, o BC realizou um leilão de 2,7 milhões de NBC-E com vencimento em 11/7/2002. O volume de papéis oferecido nessa operação foi ampliado depois de divulgado o resultado do leilão de ontem, quando a aceitação dos papéis foi pequena Abertura dos mercados Às 15h30, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5400, com alta de 1,60%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 26,800% ao ano, frente a 26,650% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,96%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava em queda de 6,28%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 1,60%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 4,43%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.