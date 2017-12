Mercados tiveram dia tranqüilo com Petrobrás A Petrobrás garantiu um grande fluxo de dólares para o Brasil, distribuído pelos próximos dias. São cerca de US$ 550 milhões referentes à oferta pública de ações da empresa, que teve adesão de 77,76% de investidores estrangeiros. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já anunciou uma ampliação do lote oferecido. Também entram cerca de US$ 500 milhões pelo seguro da plataforma P-36, naufragada em 20 de março. A alta de ontem da Selic - a taxa básica referencial da economia - ficou dentro do esperado, passando de 18,25% para 19% ao ano. Houve pequenos ajustes de investidores que apostavam numa elevação ainda maior, mas, de maneira geral, a reação dos mercados à mudança foi pequena. A Argentina incumbiu-se das más notícias. São cada vez maiores as ameaças ao pacote de eliminação do déficit público imediatamente. Ontem o Supremo Tribunal da Província de Buenos Aires declarou inconstitucional o anunciado corte de salários de servidores. Hoje a greve geral teve ampla adesão da população, paralelamente a tentativas de congressistas de fazer mudanças no plano de cortes de gastos do governo. A reação dos mercados não é de pânico, mas o risco país aumentou para 1596 pontos base. A desconfiança dos investidores é grande, mesmo que o governo tenha sucesso em todas as suas iniciativas de ajuste para retomar a confiança dos mercados. Porém, se os obstáculos à implementação do pacote forem intransponíveis, as chances de um colapso com moratória e desvalorização crescem muito. A avaliação dos especialistas é de que uma ruptura dependeria de um estopim pelo povo argentino, como uma corrida aos bancos. A frustração das desesperadas políticas de recuperação pode ser o motivo para uma reação mais desesperada. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5090, com alta de 0,36%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,500% ao ano, frente a 25,730% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,21%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 1,68%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,38%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,51%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.