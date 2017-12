Mercados: tranqüilidade e otimismo A segunda-feira foi tranqüila nos mercados financeiros no Brasil. A tendência continua sendo de recuperação das cotações em função da expectativa de melhora do cenário econômico internacional. A boa notícia do dia é que a novela da sucessão eleitoral norte-americana parece estar chegando ao fim, com chances crescentes de vitória do candidato republicano, George W. Bush, o favorito do mercado. Na Argentina, o Congresso argentino prepara-se para votar até amanhã o orçamento de 2001, satisfazendo as exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a concessão do pacote de ajuda financeira multilateral, estimado entre US$ 20 e 30 bilhões. Fontes da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) declararam hoje à imprensa que a produção no primeiro trimestre de 2001, se mantida nos atuais patamares, superará a demanda. Com isso, espera-se um corte para manter os preços. A organização reforçou o uso do mecanismo de bandas, através do qual, a produção é reduzida em 500 mil barris diários a cada vez que os preços se mantiverem abaixo de US$ 22 por dez dias consecutivos. De qualquer forma, mesmo com a alta que o produto vem apresentando, os preços mantêm-se abaixo dos US$ 30, abaixo dos patamares observados até novembro. A maior estabilidade do mercado externo incentiva as expectativas de queda dos juros nos Estados Unidos e, mais rapidamente ainda, no Brasil. Nos dias 19 e 20, reúnem-se as autoridades responsáveis pela política monetária nos dois países, respectivamente, para discutir as taxas de juros. As expectativas têm sido cada vez mais otimistas. Os fechamentos dos mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,37%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 17,520% ao ano, frente a 17,480% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9670, com queda de 0,05%%.