Mercados: tranqüilidade interna e atenção com EUA O mercado financeiro no Brasil opera em ritmo de tranqüilidade, enquanto continua atento às informações sobre a economia dos Estados Unidos e à divulgação de resultados referentes ao último trimestre de 2000 de empresas norte-americanas. Um dos anúncios foi a Dell Computer, que revisou para baixo suas estimativas de lucro. O volume de negócios é muito reduzido, principalmente no mercado de ações. Na primeira parte do pregão, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) negociou R$ 100 milhões e opera em queda de 0,79%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9580 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,850% ao ano, frente a 15,860% ao ano registrados na sexta-feira. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em baixa de 0,13%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 0,32%.