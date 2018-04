Mercados tranqüilos apesar de pesquisas Conforme esperado, hoje foi um dia de poucos negócios por causa do feriado de Memorial Day nos Estados Unidos. Especialmente o câmbio teve um dia tranqüilo, mas a calma dominou os mercados. Nem mesmo o mau resultado do pré-candidato governista nas pesquisas de opinião abalou os investidores. José Serra foi ultrapassado pelo candidato do PSB, Anthony Garotinho, tendo sido também o único a perder intenções de voto. Mas os mercados não consideraram o resultado, pois a pesquisa da Sensus, anunciada hoje, não teria incorporado a escolha da candidata a vice de Serra, Rita Camata, e refletiria as denúncias passadas envolvendo o candidato. Por outro lado, o resultado de Garotinho não levaria em conta as denúncias publicadas na imprensa no final de semana. No balanço dos analistas, o candidato do PSB disputa segmentos do eleitorado com Lula, portanto, é melhor que mantenha a candidatura e enfraqueça o petista. Mas o nervosismo pode voltar se as próximas pesquisas reforçarem esse resultado. A expectativa é grande para os próximos resultados. A boa notícia foi o resultado da balança comercial da quarta semana de maio, que fechou com superávit de US$ 39 milhões. Com isso, o acumulado do mês fica em US$ 232 milhões, e do ano em US$ 1,740 bilhão. Mercados no Brasil O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5260 - uma alta de 0,20% em relação a sexta-feira. A oscilação não foi grande, a mínima chegou a R$ 2,5110 e a máxima, a R$ 2,5290. Em maio, o dólar já acumula uma alta de 6,94%. No ano, a alta já é de 9,07%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com alta de 0,99%. O volume de negócios ficou em torno de R$ 291 milhões. Entre as 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa - não houve fortes movimentações. As baixas não ultrapassaram 1,5% e apenas quatro altas superaram os 3%: Cemig ON (ordinárias, com poder de voto) com 3,71%; AES Tietê PN (preferenciais, sem direito a voto), com 3,63%; Transmissão Paulista PN, com 3,54%; e Telesp Celular PN, alta de 3,05%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em junho, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminaram o dia com taxas de 18,280% ao ano, frente a 18,270% ao ano na sexta-feira. Mercados internacionais Nos Estados Unidos, os mercados não funcionaram em função do feriado de Memorial Day. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires seguiu em queda, hoje de 2,56%. E o dólar, segundo a correspondente Marina Guimarães, fechou negociado a $ 3,45 pesos. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.