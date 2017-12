Mercados tranqüilos com Selic nova A elevação da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia - de 18,25% para 19% ao ano já era esperada pelo mercado e teve pequena repercussão nos negócios hoje. A decisão de ontem teve o objetivo de controle das pressões inflacionárias, e não conter a alta do dólar provocada pelo nervosismo com o noticiário argentino. O foco das atenções hoje recai novamente sobre a Argentina, principalmente, as dificuldades que o pacote fiscal argentino está enfrentando na Justiça. As primeiras notícias indicam um sucesso expressivo na greve geral, com transportes e serviços básicos interrompidos em Buenos Aires. Afinal, a reação popular a toda essa situação ainda é considerada o principal termômetro para o futuro do país e a sua chance de recuperação. Petrobrás segura as cotações do dólar De qualquer forma, espera-se a entrada de cerca de US$ 1 bilhão referentes à venda de ações da Petrobrás e ao seguro da plataforma P-36. Os anúncios de que os investidores estrangeiros ficaram com 77,76% da oferta pública de ações da Petrobras e que a operação está sendo ampliada para atender a demanda, que foi grande, provocou recuo nas cotações do dólar. A venda feita a estrangeiros, até agora, deve resultar numa entrada de cerca de US$ 550 milhões Além disso, o mercado aguarda a entrada de outros US$ 500 milhões do seguro da P-36. Abertura dos mercados Às 11h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5100, com alta de 0,40%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,550% ao ano, frente a 25,730% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 1,14%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,82%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,76%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 2,51%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.