Mercados tranqüilos e poucos negócios Os mercados terminam a semana tranqüilos, mas os operadores destacam que o volume de negócios é muito baixo, tanto nas operações com juros e dólar quanto para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os investidores permanecem atentos com o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional e com o cenário político. Nesta sexta-feira, o secretário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alí Rodriguez, disse ao repórter Fábio Alves que, se for resolvido o conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo pode recuar a US$ 22,00. Rodriguez está otimista com o envio pelos Estados Unidos do secretário de Estado, Colin Powell, para liderar as negociações que poderão levar a um acordo de paz. Rodriguez disse ainda que, embora não haja previsão da Opep aumentar a produção de petróleo, outros países que não pertencem à Organização podem atender a demanda maior. Embora o mercado esteja mais tranqüilo, é fato que o petróleo se mantém em um nível elevado (perto de US$ 27). E, nas mesas de operação, ainda há a discussão sobre o tamanho do impacto desse reajuste sobre a inflação e, conseqüentemente, sobre a condução da política monetária. Vale lembrar que as decisões do Banco Central (BC) sobre as taxas de juros são guiadas pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais. O Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se nos dias 16 e 17 de abril para reavalia a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está atualmente em 18,5% ao ano. Antes do anúncio do aumento de 10,08% para o preço da gasolina nas refinarias, era praticamente consenso entre os analistas um corte da taxa Selic. Agora, já há muitos que acreditam em manutenção da Selic no atual patamar. Veja os números do mercado financeiro Às 14h52, o dólar comercial está cotado a R$ 2,2870 na ponta de venda dos negócios - patamar mínimo do dia -, em baixa de 0,65% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,300% ao ano, frente a 18,310% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,37%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,77%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,29%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 0,76%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.