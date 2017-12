Mercados tranqüilos no último dia do ano Hoje é o último dia de operação dos mercados no ano de 2000. Como amanhã os bancos fecharão para balanço, os mercados financeiros também não funcionarão. Os negócios somente serão retomados na terça-feira, após o feriado de ano novo. Espera que o volume de transações continue baixo, como na terça e ontem, devido aos muitos dias parados no fim de ano. Apesar de contar apenas com três dias para os negócios nessa semana, os investidores demonstraram otimismo com a economia brasileira no ano que entra, mantendo a atenção devida ao cenário externo. As previsões são de continuidade do processo de crescimento econômico com baixa inflação. Espera-se também que continuem as quedas nas taxas de juros. O destaque do dia deve ser a divulgação da ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nos dias 19 e 20 de dezembro. Essa reunião sancionou a melhora do cenário externo e o otimismo dos investidores, com a redução da Selic, a taxa básica referencial da economia, de 16,5% ao ano para 15,75% ao ano.