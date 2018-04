Mercados travados com a entrada do novo SPB A expectativa com a estréia do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) na segunda-feira e o temor de que possam ocorrer problemas travaram os negócios no mercado nesta sexta-feira, reduzindo fortemente o volume de operações. Segundo operadores, ainda há muitas dúvidas sobre o funcionamento do Sistema, o que provocou a redução do volume de negócios nos mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra negócios em R$ 175 milhões. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa - está em queda de 0,06%. O dólar comercial está cotado em R$ 2,3280 - patamar máximo do dia e estável em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em maio negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,450% ao ano, frente a 18,460% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em outubro têm juros de 18,560% ao ano - estável em relação ao fechamento de ontem. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,20%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 0,25%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 7,54%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.