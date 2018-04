Mercados vivem dias de forte oscilação Durante esta semana, os negócios no mercado financeiro foram marcados por oscilações. Este cenário deve se repetir por várias semanas, segundo analistas. O principal motivo, segundo eles, é a proximidade das eleições presidenciais. A mudança de governo deixa os investidores inseguros, pois fica mais difícil traçar qualquer perspectiva para a economia do País. Em dias próximos à divulgação de pesquisas eleitorais, as oscilações podem ser ainda mais forte. Este comportamento já foi comprovado no início desta semana, quando uma pesquisa realizada pelo Ibope registrou o crescimento das intenções de voto para o pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. Além disso, a pesquisa mostrou que os números para o presidenciável do PSDB José Serra ficaram praticamente estáveis em relação à pesquisa anterior. Nos próximos dias, uma nova pesquisa pode mexer com o humor dos investidores. Na quarta-feira, o Ibope registrou, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma pesquisa realizada por conta própria, cujas entrevistas já começaram a ser feitas e devem ser concluídas até o dia 22. O resultado, acredita-se, deve sair na próxima semana. Fatores pontuais também têm contribuído para a oscilação dos mercados. Nesta semana, o anúncio da ampliação da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - medida considerada recessiva, já que encarece as operações de crédito - e a decisão de manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano, deixaram os investidores pessimistas. Com isso, a semana foi de oscilação - pessimismo na segunda-feira, devido ao resultado da pesquisa; um cenário mais otimista na terça-feira, com a expectativa de redução da Selic; novamente pessimista na quarta-feira, com a notícia sobre o IOF, mantendo-se na quinta-feira com a frustração em relação à Selic. Semana termina com foco em notícias políticas Nesta sexta-feira, os negócios devem continuar apresentando oscilação. O cenário político deve definir novamente o humor dos investidores. Ontem, os negócios foram encerrados sem uma definição sobre a sessão do Superior Tribunal Federal (STF) que apreciaria a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) dos partidos de oposição que foi movida contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que verticalizou as coligações partidárias no País. Hoje, os mercados reabrem com o resultado final da sessão. O STF manteve a decisão do TSE que estabeleceu a verticalização das coligações na eleição deste ano. Com a decisão, partidos que são adversários na disputa presidencial ficam impedidos de se aliarem nos pleitos estaduais. Segundo informou a editora Márcia Pinheiro, para os investidores, a manutenção da verticalização era o melhor resultado, pois poderia favorecer a candidatura do presidenciável do PSDB José Serra (PSDB). Diante das incertezas e da perspectiva de instabilidade nos mercados, o investidor deve ser cauteloso na escolha da sua aplicação. Veja abaixo a opinião de alguns analistas sobre como definir suas aplicações neste momento. Veja também as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.