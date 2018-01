Mercados: volume alto, mas cotações estáveis Depois da euforia de ontem, os mercados operaram tranqüilos no dia de hoje. O movimento, no entanto, foi grande, mesmo que as variações nas cotações não tenham oscilado muito. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,46%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,350% ao ano, frente a 16,330% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9440, com alta de 0,57%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,31%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em queda de 1,91%. O destaque do noticiário foi o anúncio, pelo Banco Central, da emissão no mercado global de títulos de vencimento em cinco anos do governo brasileiro no valor de US$ 1,5 bilhão, pagando juros de 10,54% ao ano. Além disso, a agência de avaliação de risco Standard and Poor´s, que ontem anunciou a elevação do rating (nota) dos títulos do governo brasileiro, hoje estendeu a melhora classificação a instituições financeiras brasileiras. Juros continuam justificando os movimentos dos investidores Mas o fato que teve mais impacto nos mercados foi mesmo a decisão anunciada ontem pelo FED - banco central norte-americano - de reduzir os juros básicos dos EUA em 0,5 ponto porcentual, agitando as bolsas no mundo inteiro. Após as quedas de ontem nos juros e no dólar e da forte alta na Bovespa, hoje o movimento foi de tranqüilidade e, para muitos investidores, de vender papéis para embolsar o ganho. Agora, começam as apostas sobre qual será a reação do Comitê de Política Monetária (Copom) na sua próxima reunião mensal, dias 16 e 17 de janeiro. Há um consenso de que os juros devem continuar caindo, mas a dúvida é quanto e em que velocidade. As previsões para a queda da Selic, a taxa básica referencial de juros do Brasil, na próxima reunião oscilam entre 0,25 e 0,75 ponto porcentual. Atualmente, a Selic está em 15,75%.