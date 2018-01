Mercantil antecipa restituição do IR O Banco Mercantil do Brasil está antecipando a restituição do Imposto de Renda (IR) para os seus clientes pessoa física. A instituição está antecipando até 70% do valor da restituição. O valor mínimo da operação é de R$ 210,00 e os juros são de 3,0% ao mês. A operação vai funcionar como uma linha de crédito, já que, mensalmente, o cliente pagará juros pelo valor antecipado. O pagamento do valor total do empréstimo é feito em parcela única e será descontado na conta corrente do cliente na data do depósito da restituição, a ser efetuado pela Receita em um dos lotes programados ou até dia 15 de dezembro.