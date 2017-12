Mercantil de São Paulo e Zurich lançam PGBL O Banco Mercantil de São Paulo e o Grupo Zurich uniram-se para lançar planos de previdência privada. São três planos individuais do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). As taxas de carregamento, incidente sobre as contribuições, são a partir de 0,5% e as de administração, incidente sobre o saldo das reservas, a partir de 1,5% ao ano.Quem aderir a qualquer um dos planos Finasa Zurich Prev até o final de outubro deste ano ganhará um seguro de acidentes pessoais no valor do saldo de seus investimentos. Os produtos Finasa Zurich Prev têm as seguintes características: Plano Taxa de administração Taxa de carregamento Características Finasa Zurich Prev RF 2 % ao ano entre 0,5% a 2,5%, conforme o saldo das reservas Perfil conservador, que aplica em títulos de renda fixa, com valor mínimo de adesão de R$ 100,00. Finasa Zurich Prev RF Plus 1,5% ao ano 0,5% Perfil conservador, mas com renda tributável mais elevada, ou que já tenham recursos acumulados em outros planos de previdência. O valor mínimo para adesão é de R$ 20 mil. Finasa Zurich Prev RV30 2,5% ao ano varia de 0,5% a 2,5%, conforme o saldo das reservas Indicado para clientes que desejam maior rentabilidade e, para tanto, aceitam os riscos do mercado acionário. As reservas são aplicadas em um FIF Exclusivo que combina investimentos em ações até o limite de 30% de seu patrimônio e o restante em renda fixa. O valor mínimo para adesão é de R$ 100,00,