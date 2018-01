Mercedes atinge marca de 1 milhão de caminhões em S. Bernardo A Mercedes-Benz comemora nesta semana uma das principais marcas da indústria automobilística brasileira neste ano: a produção de 1 milhão de caminhões Mercedes-Benz na fábrica da DaimlerChrysler do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). Será na quarta-feira, dia 24. A solenidade está sendo considerada como muito importante para a história da companhia que, para marcá-la, realizará um evento com a presença do governador paulista, Geraldo Alckmim e o prefeito de São Bernardo, William Dib.