Mercedes-Benz abre PDV A Mercedes-Benz, maior fabricantes de caminhões e ônibus do País, anunciou ontem um plano de demissão voluntária (PDV) para aposentados da fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, há mil trabalhadores nessas condições, mas a montadora não estabeleceu cota a ser atingida. A empresa oferece quatro salários extras para quem aderir ao plano, aberto até 13 de março. A Mercedes-Benz já havia anunciado férias coletivas a todos os sete mil funcionários da produção, que ficarão em casa de 23 de fevereiro a 4 de março. A Volkswagen e a Ford também anunciaram paralisação completa das linhas de montagem de veículos pesados em período similar. As vendas do segmento de caminhões caíram 23,9% em janeiro na comparação com dezembro, para 6.336 unidades, e 20,7% ante igual mês de 2008. O segmento de ônibus caiu 39% ante dezembro e 12,1% ante janeiro de 2008, para 1,4 mil veículos.