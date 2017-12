Mercedes-Benz fecha o maior contrato dos últimos nove anos

No maior contrato fechado pela montadora de veículos comerciais em nove anos, a Mercedes-Benz anunciou ontem a venda de 524 caminhões a frotistas que prestam serviços de transporte à produtora de etanol e açúcar Raízen.

Do total, 286 unidades do modelo Atego foram vendidas à locadora Borgato e serão usadas nas lavouras da Raízen em atividades de apoio à produção, como o transporte de produtos e materiais até os canaviais. Nesse caso, as entregas começaram em abril e vão até setembro.

Outras 238 unidades são caminhões extrapesados Axor, modelo capaz de carregar até 123 toneladas. Esses já foram entregues a um grupo de empresas que fazem o transporte de cana-de-açúcar para a Raízen.

O valor do negócio não foi divulgado. Embora os veículos tenham sido adquiridos por prestadores de serviços terceirizados, a negociação do contrato, que inclui ainda plano de manutenção da frota, foi feita pela Raízen.

Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz, a encomenda não vai ajudar a reduzir significativamente a ociosidade da fábrica da marca alemã em São Bernardo do Campo, já que o impacto é diluído ao longo dos meses de produção num parque industrial no qual a empresa tem condições de montar 80 mil veículos por ano.

O executivo comemora, porém, que o pedido reforça a posição de liderança da montadora no segmento de extrapesados usados em operações fora de estrada – como atividades do campo e mineração –, em que a Mercedes tem participação de 66,4%, com 888 unidades entregues nos quatro primeiros meses do ano.