Mercedes convoca recall do E 250 por falha em airbag de joelhos

A Mercedes-Benz convocou nesta terça-feira, 4, recall dos automóveis Classe E 250 fabricados entre agosto de 2016 a março de 2017. Os números de chassis (não sequenciais) são WDDZF4W5HA129713 a WDDZF4W0HA144605.

Em comunicado, a empresa diz ter constatado falha no airbag de joelhos do lado esquerdo dos veículos (motorista). A Mercedes informou que há possibilidade de o deflagrador do mecanismo não estar em conformidade técnica.

A falha no componente poderia fazer com que ele não fosse acionado em caso de colisão frontal.

Os proprietários devem agendar a substituição das peças junto a uma autorizada da fabricante. A Mercedes-Benz disponibiliza o telefone 0800 970 9090 e o site www.mercedes-benz.com.br.

O Procon-SP diz que a empresa deve apresentar os esclarecimentos necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com alertas claros e precisas sobre os riscos para o consumidor.