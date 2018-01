Mercedes suspende processo de demissão e oferece R$ 100 mil para quem aderir a PDV

SÃO PAULO - A Mercedes-Benz suspendeu o processo de demissão que vinha promovendo na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, que poderia atingir até 2 mil trabalhadores.

Em proposta acertada com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em reunião na noite de ontem, e aprovada nesta manhã em assembleia dos trabalhadores, ficou acertado que a montadora abrirá um Programa de Demissão Voluntária (PDV), com meta de obter 1,4 mil adesões.

A empresa informa que, para atrair adesões, vai pagar valor fixo de R$ 100 mil, independentemente do tempo de casa e da idade do colaborador aos inscritos no PDV.

Atingida a meta, segundo o sindicato, a fábrica compromete-se a gerenciar o restante do excedente utilizando mecanismos como lay-off. A empresa também se comprometeu a dar estabilidade aos funcionários até dezembro de 2017.

A fábrica do ABC emprega cerca de 9 mil trabalhadores e estava com a produção suspensa desde o dia 15, quando a Mercedes deu licença remunerada à maioria dos funcionários e iniciou demissões por telegramas.

Desde então, os trabalhadores vinham realizando manifestações e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que avaliaria a possibilidade de amplia a participação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) no Programa de Proteção ao Emprego (PPE).