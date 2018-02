Mercosul aprova protocolo para tribunal de controvérsias Os quatro presidentes dos países do Mercosul - do Brasil, Fernando Henrique Cardoso; do Paraguai, González Macchi; do Uruguai, Jorge Battle; e da Argentina, Eduardo Duhalde - aprovaram hoje o protocolo de solução de controvérsias, que terá um tribunal permanente, com cinco juízes eleitos por cada um dos países e um por consenso, com sede em Assunção, no Paraguai. Caberá ao tribunal dirimir todos os contenciosos comerciais e administrativos eventualmente existentes entre os países do Mercosul. O protocolo de solução de controvérsias era uma exigência antiga da Argentina, feita desde o início da formação do Mercosul.