Mercosul autoriza Argentina a manter tarifa zero para bens de capital A Argentina recebeu nesta terça-feira permissão de manter a tarifa zero para bens de capital importados pelo país de qualquer parte do mundo até o dia 30 de junho do ano que vem. A decisão foi tomada pelo Grupo Mercado Comum (GMC), grupo executivo com capacidade de deliberações no Mercosul, em reunião realizada no Rio de Janeiro como preparação para o encontro de cúpula do bloco econômico que acontece quinta e sexta-feira em Brasília. A decisão foi tomada no início deste ano com o agravamento da crise de investimentos no país e chegou a provocar polêmica no Brasil, que cobra tarifa média de 14% para estes produtos. O representante especial da Presidência da República no Mercosul, Clodoaldo Hugueney, disse que a decisão de prorrogação do perdão foi tomada porque a tarifa externa comum (TEC) do bloco já admite várias exceções e a Argentina ainda necessita de estímulos a investimentos. Hugueney afirmou que a decisão será reavaliada em abril pelo próprio GMC a partir de estudos que serão efetuados pelo grupo de alto nível de reforma da TEC. Ele disse que diversos assuntos que foram avaliadas hoje terão que ser decididos pela Cúpula em Brasília. O mais importante diz respeito ao chamado acordo quadro que deverá ser estabelecido entre o Mercosul e a Comunidade Andina. O problema nesse caso é que o Paraguai discorda que o acordo possibilite ao Brasil negociar inicialmente com os andinos para depois abrir espaço para as negociações em conjunto com os demais países do Mercosul. Os paraguaios entendem que qualquer acordo comercial que envolva o bloco econômico deve ser negociado em conjunto pelos quatro países que o compõem. Hugueney disse que a Cúpula deverá estudar a possibilidade de uma declaração conjunta solicitada pelo Paraguai, sobre o combate à febre aftosa na região do Mercosul. Outra polêmica a ser avaliada pela Cúpula é sobre a instalação de uma secretaria técnica do Mercosul que levaria ao fortalecimento institucional do bloco, mas também é questionada pelo Paraguai. Nesta quarta-feira haverá um seminário no Rio de Janeiro com a participação de vários empresários e especialistas dos quatro países do Mercosul para apresentar sugestões para a reunião de Cúpula da capital federal. A reunião, assim como a realizada hoje será no Palácio Itamaraty.