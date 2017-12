Mercosul avalia proposta européia Os negociadores do Mercosul avaliarão se a proposta apresentada ontem pelos europeus para um acordo entre os dois blocos "é aceitável e viável", informou o chefe da missão do Brasil junto à Comunidade Européia, embaixador José Alfredo Graça Lima. Ele não participou da reunião entre Mercosul e União Européia, encerrada ontem em Buenos Aires, e, com base em notícias divulgadas nos jornais de hoje, classificou a proposta européia como pouco ambiciosa. "A oferta da União Européia, como já sabemos, é pouco ambiciosa, pois vai tratar os produtos considerados sensíveis através de cotas. Mas um texto compatível, pode tornar o acordo mais equilibrado", afirmou. Ele explicou que caberá aos negociadores analisar o "preço" a ser pago pela lista apresentada pela União Européia. Falando numa situação hipotética, ele disse que uma cota pequena para exportação de açúcar pode ser compensada pela melhora em outras áreas. Devido à importância da agricultura para a maioria dos países, Graça Lima ressaltou que é impossível uma oferta ambiciosa para a área agrícola.