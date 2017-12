Mercosul comemora dez anos e Lula defende o bloco O Mercosul comemorou nesta sexta-feira seus dez anos debaixo de uma chuva de críticas por parte de novos e velhos sócios. Mas, ignorando os problemas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma forte defesa do bloco. Ele falou dos avanços ocorridos neste período e assegurou que todos têm muito a comemorar: "O Mercosul é mais do que uma opção, é um destino e é inegável que o Mercosul adquiriu, neste período, um poder enorme de atração", disse Lula na abertura da reunião em Ouro Preto. Depois de lembrar que os países "superaram as grandes diferenças e rivalidades", salientou que "os desafios que temos a vencer são fruto do nosso sucesso, da intensificação de nossas relações e da rede de interesses e possibilidades que construímos". Antes dele, discursou o presidente da Argentina, Nestor Néstor Kirchner, que evitou usar o termo salvaguardas, mas defendeu a adoção de medidas que reduzam as diferenças entre os integrantes do bloco. Para Lula, "o Mercosul afirma-se como um espaço de paz e fortalecimento da democracia política". E acrescentou: "o Mercosul avança como eixo dinâmico da integração da América do Sul. No encontro, em que o presidente Lula passou a presidência do Mercosul para o Paraguai pelos próximos seis meses, três novos vizinhos aderiram ao bloco - Venezuela, Colômbia e Equador -, mas apenas o venezuelano Hugo Chavez participou da reunião. O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, o mais aguardado, estava presente, assim como os presidentes do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, do Uruguai, Jorge Batlle, Ricardo Lagos, do Chile, Alejandro Toledo, do Peru, Carlos Mesa, da Bolívia, e Martin Torrijos, do Panamá. Jantar - Na noite anterior, durante o jantar oferecido aos presidentes convidados, Lula já havia feito uma forte defesa do Mercosul e dado alguns recados. "Para mim, é motivo de muito orgulho estarmos num jantar consagrando uma integração que, até ontem, muitos dos teóricos brasileiros e da América do Sul achavam impossível acontecer", alfinetou o presidente, ao lado de Kirchner, acrescentando, ainda, que "é importante que tenhamos divergências porque isso justifica a pluralidade do exercício da democracia em sua plenitude". Ao finalizar sua fala de improviso durante o jantar, ele ressaltou: "não queremos brigar com ninguém, queremos apenas viver, queremos traçar o nosso próprio destino, andar pelas nossas próprias pernas, enxergar com os nossos olhos e falar pela nossa própria boca. Isso não é muito. Isso não é pedir nada demais, é apenas pedir. Queremos respeitar todas as culturas, todas as políticas, todas as etnias, todas as relações, mas queremos apenas que não nos tratem como seres terceiromundistas".