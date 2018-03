Mercosul convida o Egito para negociar O Egito pode ser em breve o próximo país a assinar um acordo de preferências tarifárias com o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai convidaram as autoridades do país árabe para participar da próxima cúpula do Mercosul, em julho, na Argentina. O Mercosul já lançou processos semelhantes com a Índia e África do Sul e a iniciativa com os egípcios está sendo vista como mais uma medida tomada pelo chanceler brasileiro Celso Amorim para aproximar a América Latina aos países árabes. Segundo especialistas, o mercado egípcio tem o potencial para ser um dos principais destinos de produtos como o açúcar, minérios e carnes no Oriente Médio. Outro interesse seria a exportação de veículos. O Itamaraty começará a realizar consultas com o setor privado para que listas de produtos possam ser preparadas às autoridades do Egito. No total, as exportações brasileiras ao Egito somaram US$ 254 milhões entre janeiro e maio deste ano. Em 2003, as vendas brasileiras foram de US$ 462 milhões entre janeiro e dezembro. Já os egípcios exportaram para o Brasil apenas US$ 34 milhões em todo o ano passado. Em entrevista a agências internacionais, o novo ministro do Comércio Exterior do Egito, Youssef Boutros Ghali, afirmou que o acordo irá incrementar esse comércio. Segundo ele, produtos como algodão e derivados de petróleo poderiam ganhar mercados no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.