Mercosul debate metas para união aduaneira perfeita O Conselho do Mercado Comum (CMC), do qual fazem parte os ministros de Relações Exteriores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tem prazo até esta terça-feira, quando será realizada a 25ª cúpula de presidentes, para definir o novo perfil do bloco, previsto para janeiro de 2006. É praticamente certo que os setores de serviços e de investimentos serão liberalizado já a partir do ano que vem, passo que o vice-chanceler argentino, Martín Redrado, considera importante para alcançar a união aduaneira perfeita, meta conhecida hoje como "Objetivo 2006". De acordo com o cronograma desse processo, daqui a um ano os quatro países terão eliminando todas as barreiras hoje existentes e que prejudicam o livre comércio de bens e serviços. Isso significa também que a Tarifa Externa Comum (TEC), hoje totalmente perfurada, ficará como havia sido inicialmente planejado há mais de 13 anos, quando o Mercosul foi criado. Com isso, os quatro membros do bloco cobrarão, a partir de janeiro de 2006, a mesma alíquota de importação para produtos provenientes de outras regiões ou nações que não fazem parte do bloco. Redrado, um dos poucos técnicos que se dispôs a falar com a imprensa na noite deste domingo, explicou que o dispositivo sobre compras governamentais, pelo qual qualquer empresa do Mercosul poderá participar de licitações públicas, tem grandes chances de ser acertado ainda nesta reunião do CMC, que começou hoje e vai se estender até amanhã terça-feira, quando os presidentes darão o toque final aos acordos, dando uma passo maior ainda em buscado ambicioso programa de integração "perfeita" lançado na reunião de cúpula de Assunção, em meados deste ano.