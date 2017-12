Mercosul e Andinos fecham acordo de livre comércio O Mercosul e a Comunidade Andina concluiram em Buenos Aires as negociações para assinar um acordo de livre comércio que implicará na gradual redução das tarifas alfandegárias. As negociações levaram oito anos. O acordo formal seria assinado em julho em Quito em uma cúpula com todos os países dos dois blocos. O Mercosul e os Andinos possuem atualmente um intercâmbio comercial de US$ 5,7 bilhões. O acordo é mais um sinal de que o Mercosul não está dormindo no ponto, e que enquanto as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) estão estancadas, o bloco comercial aproveita o tempo para fechar outros acordos. Um acordo entre o Mercosul e a CAN era o "destino inexorável" da região, disse o vice-chanceler argentino, Martín Redrado.